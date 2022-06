Tre auto si schiantano sulla provinciale, tre feriti: uno è grave

Uno dei tre in condizioni critiche è stato ricoverato in codice rosso

È stata sfiorata la una tragedia nel corso di un grave incidente stradale ieri sera a Trapani, lungo lo scorrimento veloce all’altezza del ponte, dove ci si immette sulla SP21, meglio conosciuta come la strada delle saline.

Sono tre le vetture coinvolte nel rocambolesco schianto. Per cause ancora da accertare da parte delle autorità intervenute, i tre veicoli si sono schiantati provocando tre feriti, tutti trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Uno dei tre in condizioni critiche è stato ricoverato in codice rosso.

Le cause dell’incidente sono ancora da definire, forse un sorpasso azzardato, la velocità, la mancata precedenza. Tre i feriti, tutti trasferiti al Pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani, di cui uno in codice rosso. Sul posto oltre ai sanitari del 118, per soccorrere i feriti, anche i carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica del sinistro. L’incidente ha causato rallentamenti nel traffico veicolare.

Un altro incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Alcamo. Coinvolta una Mercedes classe A, che era andata a sbattere contro il muro in cemento che delimita l’autostrada. Feriti conducente e passeggeri.