La diretta del funerale della piccola Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma

La commovente diretta dalla Cattedrale di Catania del funerale di Elena De Pozzo, uccisa a 4 anni da Martina Patti, 23 anni. L’arcidiocesi di Catania trasmette le immagini del funerale della bambina per dare a tutti la possibilità di unirsi nel dolore della famiglia e di tutti coloro che la conoscevano.

Un’intera comunità a lutto per la morte della piccola Elena, uccisa dalla mamma senza un perché. Un omicidio efferato che ha ferito la Sicilia intera, un fatto di cronaca nera che ha colpito tutta Italia. Oggi nella Basilica catanese si celebra l’ultimo saluto a una bambina innocente che si fidava della mamma, quella stessa madre rea confessa, che le ha tolto la vita con un gesto inaudito.

“In merito alla tragica scomparsa della piccola Elena, affacciatasi alla vita da appena cinque anni – si legge in una nota dell’Arcidiocesi di Catania – si porta a conoscenza che i funerali avranno luogo in Cattedrale il 22 giugno alle ore 17”. Si tratta di una celebrazione particolarmente significativa e dolorosa per cui è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto.