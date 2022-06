Angela Chianello positiva al Covid ricoverata in ospedale

Angela Chianello, la casalinga palermitana diventata famosa per la frase Non ce n’è Covid pronunciata ai microfoni di Non è la D’Urso, è ricoverata in ospedale perché positiva al Covid.

La donna, diventata simbolo, suo malgrado, del popolo no vax, ora pubblica stories sui social dall’ospedale in cui è ricoverata.

Angela Chianello in un video ringrazia quanti le stanno inviando auguri di pronta guarigione. Ma c’è anche chi le riserva parole molto dure. “Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid”, ha raccontato nel video pubblicato tra le storie Instagram. E ha aggiunto: “Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima”.

A gennaio il virus era entrato in casa della famiglia Chianello: “anche da noi è arrivato questo maledetto”, scriveva la donna, anche se in quell’occasione ad essere contagiato era stato il padre.