Europin Sicilia assume in provincia di Palermo, posizioni aperte a Partinico

Eurospin assume addetti vendita in provincia di Palermo. In particolare, Eurospin Sicilia spa, società del Gruppo Eurospin, ha avviato la selezione per il proprio Punto Vendita situato a Partinico.

La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico.

Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Per poter candidarsi come addetti vendita all'Eurospin, si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.