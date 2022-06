Avvistato un Ufo in Sicilia, due luci sospese in cielo

Nuovo avvistamento di un oggetto volante non identificato in Sicilia. Lo conferma Centro Ufologico Mediterraneo che l’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto ad Aci Castello, nel Catanese.

L’episodio, che risale allo scorso 22 marzo, è stato diffuso solo oggi dal Cufom. «Padre e figlio – scrivono dal Centro Ufologico Mediterraneo – intorno alle 18.25, quando c’era ancora con una discreta luce del sole e tempo sereno, hanno avvistato, filmato e fotografato, due luci sospese sul mare, di fronte alla costa dove esse si libravano. Nelle immagini, le luci si vedono di colore bianco, mentre dal vivo apparivano gialle. Hanno stazionato per alcuni minuti, a poche decine di metri di quota rispetto alla superficie dell’acqua, distanti tra di loro probabilmente un centinaio di metri: alla fine, all’improvviso, sono sparite prima l’una e poi l’altra».

A inizio anno, nel mese di gennaio, aveva creato scalpore l’ufo avvistato a Bolognetta, nel Palermitano. Un uomo e una donna avevano anche registrato un video. E pure in questo caso il Centro Ufologico Mediterraneo si era interessato del fenomeno e aveva rivolto un appello ai testimoni dell’avvistamento ufo di Bolognetta.

Subito dopo, al Cufom, sono arrivate diverse segnalazioni. «La Sicilia – aveva spiegato Angelo Carannante, presidente del Centro Ufologico Mediterraneo – è tra le regioni italiane più visitate dagli ufo. E in particolare l’area di Palermo, quella di Catania e dell’Etna». Avvistamenti sarebbero avvenuti, infatti, a Santa Maria di Licodia nel 2021, a Palermo nel 2020 e nel 2019. Nel 2018 un episodio anche a Catania. «È un fenomeno che è presente da millenni e che non deve destare preoccupazione -, scrivono dal Cufom -. Chi avesse video, foto o materiale che riguardano avvistamenti ufo può contattarci attraverso le pagine ufficiali del Centro di Facebook, Twitter, Instagram».