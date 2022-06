Tregedia a Partinico, trovato morto l’uomo scomparso

Tragico epilogo dopo la scomparsa di Vito Stabile. L’uomo, scomparso da tre giorni, è stato trovato morto nelle campagne di Partinico. Il ritrovamento è avvenuto quasta mattina ad opera dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche assieme a polizia e carabinieri.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in contrada Tammì. Adesso si attende il medico legale per cercare di capire quando è morto l’anziano e le cause del decesso.

Vito Stabile di 82 anni era uscito da casa giovedì in via Giuseppe Bonomo a Partinico e non più tornato. Erano stati diversi gli appelli dei familiari. Le ricerche sono andate avanti per giorni da parte di amici e parenti, che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreni, ospedale e case di riposo.