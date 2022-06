Stragi del sabato, due giovani morti in moto

Due giovani vite spezzate in un grave incidente stradale. Un’altra strage del sabato sera. Un altro tragico bilancio. Due giovani hanno perso la vita nello schianto tra la moto su cui viaggiavano e un’automobile in via Etnea, a Catania.

Tutto è avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte. La moto si è scontrata cin una Opel. A bordo dell’auto due giovani, un uomo e una donna rimasti lievemente feriti.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’auto stesse svoltando su via Istituto Sacro Cuore da via Etnea quando la moto sarebbe sopraggiunta scontrandosi contro il veicolo. Un impatto devastante che non ha dato scampo alle due vittime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia e i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma senza successo. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati.