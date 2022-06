Si accascia e muore in spiaggia, tragedia nel Palermitano

Si accascia e muore in spiaggia dopo che si sente male. Tragedia sul lungomare di Aspra, nel Palermitano.

Michele Tipa, 68 anni, è morto questo pomeriggio. La causa della morte è riconducibile ad un malore improvviso.

I bagnanti presenti sul posto, accorgendosi del malessere del sessantottenne, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno provato a praticare le procedure di rianimazione. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sulla spiaggia i carabinieri del comando di Bagheria. Fra le possibili cause della morte si ipotizza un arresto cardiaco.