Arriva l’inferno di Caronte, prossima settimana con punte di 45 gradi

Quella che sta per iniziare è la settimana più calda che dà inizio all’estate 2022. Si toccheranno punte di 44-45 gradi a causa di una maggiore potenza del flusso caldo stabilizzante nord-africano soprattutto verso il Centro Sud Italia.

Come confermano gli esperti di ilmeteo.it, stiamo per entrare a tutti gli effetti nella terza ondata di caldo della stagione, quella che al momento pare sarà anche la più intensa rispetto alle due precedenti. La ragione va ricercata nell’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, un elemento sicuramente scomodo nel panorama climatico italiano visto che sarà capace di portare con sè un caldo davvero eccessivo o addirittura eccezionale per la seconda metà di Giugno.

Se Caronte si farà sentire prima al Nord, il caldo si farà opprimente via via verso Sud e verso la Sicilia. Tra Giovedì 23 e Venerdì 24 il cuore più caldo di Caronte comincerà lentamente a scendere verso Sud tant’è che nel fine settimana ci attendiamo un moderato allentamento della morsa del caldo al Nord e su parte del Centro mentre soprattutto al Sud le colonnine di mercurio continueranno ad oscillare su valori compresi mediamente tra i 38/40°C e fino a 41/42 su alcuni tratti della Puglia e della Sicilia.

Saranno le aree interne a soffrire maggiormente il caldo dove si potranno toccare punte di 45 gradi. Meglio lungo la costa dove il mare contribuirà con la sua forza mitigatrice ad alleviare la calura di Caronte.