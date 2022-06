Ore d’ansia a Partinico, scomparso un uomo

Sono momenti di apprensione a Partinico per la scomparsa di Vito Stabile. L’uomo ha 82 anni e di lui si sono perse le tracce. Vito Stabile si sarebbe allontanato a piedi dalla propria abitazione, di via Giuseppe Bonomo, lo scorso giovedì pomeriggio. I familiari poi non hanno avuto sue notizie.

A distanza di due giorni dalla sua scomparsa, continuano, le ricerche che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreno, ospedale e case di riposo.

Al momento della scomparsa, Vito Stabile indossava un paio di jeans, una camicia azzurra e un gilet di colore verde militare.

Si moltiplicano gli appelli.Chiunque avesse notato la presenza, in questi due giorni, dell’anziano partinicese, può contattare le forze dell’ordine.