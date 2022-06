Eros Ramazzotti commuove l’Italia salutando la piccola Elena Del Pozzo

Ciao Elena! La piccola che non aveva compiuto ancora 5 anni, uccisa dalla madre a Mascalucia, è stata ricordata ieri sera su Rai1 durante il concerto di piazza del Plebiscito, a Napoli, per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

È stato Eros Ramazzotti a salutare lassù l’anima della bambina, uccisa senza un perché dalla 23enne Martina Patti. A fine esibizione Eros Ramazzotti guarda il cielo e dice “Ciao Elena!”. Il cantante dedica la performance alla piccola Elena Del Pozzo.

La scelta di Eros Ramazzotti è piaciuta molto ai telespettatori di “Gigi, uno come te-30 anni insieme”: tanti, tantissimi, i commenti di elogio e stima apparsi su Twitter nei confronti del cantante 58enne, che non ha mai nascosto la propria sensibilità. E non è la prima volta che irrompe nella cronaca nera italiana. Già nel 2006, dal palco di Sanremo, lanciò un messaggio per il piccolo Tommy, Tommaso Onofri, altro caso di cronaca che straziò l’Italia.

Anche il caso della piccola Elena non ha lasciato indifferente l’artista che nel corso della diretta ha salutato con un semplice Ciao la piccola.