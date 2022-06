Monreale, vitello cade in lago artificiale: salvato dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato in contrada Casaboli, in territorio di Monreale (Pa), un vitello caduto all’interno di un laghetto artificiale “Cresta”, utilizzato per l’irrigazione dei campi coltivati.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra Saf che, dopo aver imbragato l’animale, sono riusciti a portarlo a riva. Il vitello è stato affidato al personale del corpo forestale della Regione Siciliana.