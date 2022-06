Messina ha di nuovo il suo sindaco, Cateno De Luca “incorona” Federico Basile

Scortato da Cateno De Luca si è insediato questa mattina a Palazzo Zancla il neo sindaco del capoluogo peloritano Federico Basile. “Entro in punta di piedi come ho sempre fatto ma con grande voglia e determinazione e ringrazio i cittadini per avermi dato questa possibilità. Sono molto emozionato ma cerco di non esternare i miei sentimenti, per me è una nuova esperienza con un ruolo diverso rispetto a prima quando ero direttore generale. Il mio primo atto sarà la rimodulazione del piano di riequilibrio fermo da febbraio. Un ottimo piano che dobbiamo solo aggiornare”.

Accanto a lui anche Cateno De Luca, il suo predecessore. È stato lui a mettergli la fascia tricolore in segno di continuità. Alle 12:15 Federico Basile è entrato anche in possesso della carica di sindaco della città Metropolitana. Si è presentato a Palazzo dei Leoni dove ha incontrato molti dipendenti dell’ente.

“Cercheremo – prosegue Basile – di sbloccare gli atti fermi in consiglio. La continuità è l’elemento che ci ha fatto avere un’ampia maggioranza e grazie a questo proseguiremo ad attuare il cambiamento. Quello che ci si aspetta da me è ora proseguire nella strada tracciata e continuare a portare avanti utili atti amministrativi questa volta con più velocità grazie alla maggioranza conquistata”.