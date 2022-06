Incendio a Monreale, fiamme minacciano abitazioni

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Monreale. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni che si trovano lungo via Regione Siciliana, la strada che conduce a San Martino delle Scale.

Sono stati veri e propri momenti di paura per diverse persone che sono state colte di sorpresa dal veloce incedere del rogo di probabile matrice dolosa. In tanti hanno dovuto allontanare i propri veicoli per evitare che venissero inghiottiti dalle fiamme.

Sul posto i Vigili del fuoco e il la Forestale di San Martino, coadiuvati dalla protezione civile comunale e de un’associazione. A presidio sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione.