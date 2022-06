Elena uccisa a coltellate e sepolta, la madre aveva comprato pala e zappa

Non sapeva di essere diventata un peso per la mamma, Elena, 5 anni no ancora compiuti, un corpo esile, le fossette sulle guance. Quella mamma che a 23 anni si è trasformata in una assassina. Uccisa, infilata in cinque sacchi della spazzatura e sepolta a 600 metri da casa. «Non ero in me», ha detto ai Carabinieri.

La zappa e la pala acquistata prima del delitto

Una frase poco credibile visto che prima di andare a prendere la piccola all’asilo aveva comprato una pala e una zappa. Attrezzi che le sarebbero serviti per sotterrare la bambina morta in un terreno non lontano dalla villetta.

Gli investigatori azzardano l’ipotesi della gelosia come movente. La gelosia nei confronti della fidanzata del padre. «Non tollerava che vi si affezionasse anche la propria figlia» dicono gli inquirenti. Nella notte fra domenica e lunedì deve avere accumulato la rabbia che l’ha portata a recuperare gli attrezzi per scavare una fossa, forse per preparare il coltellaccio da cucina prima di tornare all’asilo, prendere per mano la figlia e condurla verso la fine.

Accusata di omicidio premeditato

Le indagini non sono ancora chiuse, spiega il colonnello Piercarmine Sica, mentre la Procura diretta da Carmelo Zuccaro contesta omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Martina Patti intanto è stata rinchiusa nel carcere Lanza di Catania.

“E’ stato un interrogatorio drammatico” di una “donna distrutta e molto provata che ha fatto qualcosa che neppure lei pensava di poter fare”, agendo come se “qualcuno si fosse impadronito” di lei, dimostrandosi “tutt’altro che fredda e calcolatrice”. Così l’avvocato Gabriele Celesti che difende la donna fermata per l’uccisione della figlia Elena, che avrebbe compiuto 5 anni a breve. “Farò incontrare la mia assistita con uno psichiatra di fama – aggiunge il penalista – per verificare le sue condizioni e dopo decideremo sulla perizia. Devo dare atto di grande correttezza ai carabinieri e alla Procura”. La madre avrebbe detto di avere agito senza capire quello che stava facendo. Un aiuto alle indagini potrà arrivare dall’autopsia disposta dalla Procura. Ma gli inquirenti parlano di premeditazione.