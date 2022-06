Domenico Canzonieri è scomparso da oltre una settimana, si cerca nel Palermitano

Momenti di apprensione a Bagheria per i familiari di Domenico Canzoneri, 36 anni, di cui non si hanno notizie da ormai una settimana. “Mio fratello – racconta la sorella Maria Cristina – martedì 7 giugno di mattina è andato a casa di mia zia, dove in questo periodo si trova anche mia madre, e poi è uscito per andare a fare la spesa. Da quel momento non è più tornato. Abbiamo presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri che da 48 ore lo stanno cercando ininterrottamente”.

Domenico, conosciuto da tutti come “Mimmo”, Canzoneri, è un carrozziere. Al momento della scomparsa era vestito con una canottiera bianca, pantaloncini di jeans e scarpe da tennis scure. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato a bordo di una Cinquecento vecchio modello blu targata AV 906 HJ.

Domanico Canzoneri ha capelli castani, occhi azzurri, un piercing nel sopracciglio sinistro e un tatuaggio sul collo. “Domenico lavorava saltuariamente – prosegue Maria Cristina Canzoneri – a breve sarebbe dovuto partire per un impiego al Nord Italia, dove era già stato in passato, ma poi non è più andato. Siamo preoccupati per il genere di vita che conduceva nell’ultimo periodo”.

Anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” ha lanciato un appello su Facebook. Qualcuno rispondendo sul social ha detto di averlo visto nei giorni scorsi a Bagheria. Le segnalazioni, secondo quanto raccontato dalla sorella, sono al vaglio dei carabinieri che si stanno occupando del caso.