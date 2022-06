Trovato un uomo morto per le strade di Ballarò, forse un malore

Un nigeriano di 39 anni, residente a Palermo, è stato trovato privo di vita nel mercato Ballarò. Il cadavere si trovava dentro una Peugeot parcheggiata in via Martoglio.

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti. Sono intervenuti i medici del 118 che ne hanno constatato il decesso. Sta intervenendo il medico legale per accertare le cause della morte, anche se non sembrano esserci segni di violenza. Ad uccidere l’uomo forse un malore. Indagano i carabinieri.