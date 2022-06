Arriva un nuovo exit poll per le elezioni di Palermo. Secondo i dati diffusi da Skynews24 il candidato di centrodestra, Roberto Lagalla, sarebbe in vantaggio con il 42-46% dei voti. A seguire vi sarebbe il candidato di centrosinistra Franco Miceli con il 29-33% dei voti. Se i dati dovessero essere confermati, Lagalla diventerebbe sindaco di Palermo già al primo turno senza passare per il ballottaggio.

ROBERTO LAGALLA

FRANCO MICELI

FRABRIZIO FERRANDELLI

RITA BARBERA

FRANCESCA DONATO

CIRO LOMONTE