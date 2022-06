Angela De Luca trionfa ad Altofonte, rieletta sindaco

Angela De Luca sarà sindaco di Altofonte anche per altri 5 anni. Il dato non è ancora definitivo ma in paese è già tempo di festeggiamenti visto che il distacco dagli altri due candidati è difficilmente colmabile. Angela De Luca era sostenuta dalla lista civica “Per Altofonte – Angela De Luca sindaco”.

Gabriele Di Matteo, sostenuto dalla lista CambiAmo Altofonte e Gaspare Pandolfo, sostenuto dalla lista Insieme per Altofonte, non sono riusciti a sbaragliare l’avversaria.

Ad Altofonte, la percentuale di votanti è stata del 61%.