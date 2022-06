Il Palermo è in serie B, al Barbera la festa della promozione

Festa a Palermo che sale in Serie B vincendo contro il Padova. Davanti ad uno stadio Renzo Barbera tutto esaurito, il Palermo vince i playoff di Lega Pro e sale in Serie B. Oltre 34 mila spettatori, oltre a 500 tifosi ospiti, hanno partecipato alla festa della promozione. Una serata stellare per il Palermo che supera il Padova con estrema facilità 1 a 0.

Il Palermo parte bene nel primo tempo. Mette in affanno la difesa del Padova e va in gol al 24esimo su rigore dopo un occo di mani nettissimo di Pelagatti. L’arbitro non ha avuto dubbi. Brunori spiazza il portiere ed è 1-0 per i rosanero.

Secondo tempo dominato dal Palermo che dal 57esimo minuto ha giocato in superiorità numerica. Il Padova non è mai pericoloso mentre il Palermo ha sfiorato più volte il raddoppio. L’occasione più ghiotta di Soleri al minuto 86.

Straordinario l’entusiasmo al Barbera che registra il quarto sold-out consecutivo. Uno spettacolo il tifo dall’inizio della partita fino alla fine. Una partita seguita in mondovisione grazie alla diretta Tv della Rai.

Quella che verrà sarà una stagione ricca quella della squadra palermitana visto che sta per essere formalizzato l’acquisto delle quote di maggioranza da parte dello sceicco Mansour, patron del gruppo City Group. Lo sceicco era allo stadio questa sera.