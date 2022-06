Exit poll Palermo, Lagalla vittorioso al primo turno

Arriva il primo exit poll per le elezioni di Palermo. È stato dato a Porta a Porta.

Roberto Lagalla, centrodestra, secondo la proiezione di Rai 1, vincerebbe al primo turno con il 43 – 47%. Franco Miceli, centrosinistra, oscilla tra il 27 e il 31%. A seguire Fabrizio Ferrandelli tra il 14 e il 18%. Rita Barbera 3 – 5%, poi gli altri. In base alla legge regionale Roberto Lagalla sarebbe nominato sindaco di Palermo.

Secondo gli Exit poll di Tecnè per Rete 4, Roberto Lagalla (41,5 – 45,5%); Franco Miceli 31 – 35%; Fabrizio Ferrandelli 13 – 17%.

Si tratta ricordiamo di exit poll. Il dato effettivo si saprà solo domani. Lo spoglio inizierà alle 14.

Franco Miceli, a Porta a Porta ha detto: “174 presidenti hanno rinunciato a svolgere il proprio ruolo. Un fatto gravissimo e speriamo che la magistratura faccia chiarezza. Gli exit poll non sono sempre affidabili. Aspetterei la giornata di domani, il ballottaggio è possibile e le condizioni ci sono tutte”.

“E’ gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento, ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio delle operazioni di voto. Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.