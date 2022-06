Elezioni comunali Palermo, ultime notizie, affluenza e risultati in diretta

I risultati delle elezioni amministrative di Palermo in diretta. La sfida tra i sei candidati sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, Franco Miceli, Fabrizio Ferrandelli, Rita Barbera, Francesca Donato e Ciro Lomonte.

Ore 8.15 – Caos a Palermo, mancano all’appello presidenti di seggio

Forfait improvviso di oltre un centinaio di presidenti e scrutatori. La Prefettura è stata impegnata per tutta la notte provando disperatamente nominare i sostituti in extremis così da consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Un tentativo che però è andato a buon fine solo in parte. A seggi già aperti, infatti, sono una cinquantina le sezioni elettorali dove mancano ancora i presidenti per avviare le operazioni. Gli scrutatori sono in attesa, ma non possono far altro che rispedire a casa gli elettori.

Ore 7 – Seggi aperti alle 7

Urne aperte in Sicilia a partire dalle ore 7 di stamane per i cinque quesiti referendari; nell’isola si vota anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120 Comuni, compresi Palermo e Messina. I seggi saranno aperti fino alle 23.