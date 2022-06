Palermo-Padova, diretta in mondovisione

Rai Italia si aggiunge al ventaglio di possibilità per vedere oa partita in diretta

Palermo-Padova in diretta in mondovisione. Sale la febbre per la finale lega Pro per la promozione in Serie B tra i rosanero e la squadra veneta.

Rai Italia si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi del campionato di calcio di Serie C avranno per vedere in diretta la finale di ritorno dei Playoff promozione, fra Palermo e Padova. Il match, in programma domani alle ore 21,15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, ha già fatto registrare il tutto esaurito sugli spalti, ma sarà visibile anche in tv su Sky, su Rai 2, su Eleven e anche su Rai Italia, in modo da raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo.

Una finale, quella tra Palermo e Padova, che si preannuncia emozionante e combattuta. “C’è molta attesa per questa partita, i Playoff hanno fatto riaccendere e scaldare migliaia di cuori – dice Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – ed è per me una soddisfazione poter raggiungere un pubblico sempre più ampio, in Italia e nel mondo”.

A Palermo è intanto caccia al biglietto. Nel giro di pochi minuti sono andati esauriti i ticket che adesso rischiano di essere venduti dai bagarini. Sono in corso indagini da parte della Guardia di Finanza.