Addio a Totò, il cane più buono di Terrasini

Era uno dei cani del paese più amati e coccolati da resistenti e turisti. Per le strade di Terrasini non si vedrà più passeggere. Ieri sera Totó cane storico di Terrasini, è stato investito da un auto che sarebbe entrata in un area pedonale.

Una perdita per il paese del litorale palermitano. Totò infatti era uno dei cani più amati, un animale buono, che tutto il paese rispettava. Ieri Totò è stato investito come dicono i volontari dell’Enpa. “È stato trasportato in clinica a Palermo da un nostro volontario ma non è sopravvissuto. Siamo davvero tristi, era benvoluto da tutti i cittadini e dai turisti”.

“Ringraziamo i cittadini che hanno cercato di soccorrerlo, i dipendenti del Ristorante Coral Reef che lo accudivano giornalmente e che hanno fatto ciò che hanno potuto e la polizia municipale intervenuta sul posto. Faremo denuncia, con la speranza di trovare un magistrato sensibile e che questo non sia l’ennesimo fascicolo riposto in un cassetto.

A Terrasini è stato organizzato anche un momento di riunione per ricordare Totó.