Giovane monrealese si lancia dal ponte Corleone e muore in ospedale

Tragedia questa mattina a Palermo dove una ragazza di Monreale, 25 anni, è morta dopo essersi lasciata cadere dal Ponte Corleone, all’altezza del Baby Luna. Non si conoscono i motivi del gesto.

La tragedia è avvenuta lungo il ponte della Circonvallazione palermitana in direzione Trapani. La giovane monrealese ha scavalcato la recinzione e si è lasciata cadere giù. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito inermi alla scena e hanno subito allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno poi recuperato la ragazza ancora viva in mezzo alla vegetazione presente nell’alveo del fiume e l’hanno affidata al 118. La ragazza è stata portata in ospedale in condizoni disperate. I medici hanno provato a rianimarla ma per la giovane non c’è stato nulla da fare, troppo gravi ferite riportate nella caduta.

Non si conoscono le ragioni dietro al suo disperato gesto. Sul ponte Corleone la viabilità ha subito non pochi rallentamenti a causa dell’episodio.

Ieri un’altra ragazza è morta dopo essersi lasciata cadere dal sesto piano di un palazzo. Il dramma si è consumato a Catania. La giovane aveva 15 anni.