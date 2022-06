Tre veicoli si scontrano, tre feriti sulla SS640 “degli Scrittori”

Grave incidente stradale sulla SS640 degli Scrittori nei pressi del bivio della “Mosella”. Tre le persone rimase ferite nello scontro che ha coinvolto un’autobotte, una Fiat Punto, e un furgoncino Fiat Doblò. La strada è stata chiusa al traffico.

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura, un furgone e l’autocarro sono entrati in collisione al km 7,200. Due dei tre feriti, rimasti incastrati fra le lamiere contorte dei mezzi, sono stati liberati dai Vigili del fuoco. Con le ambulanze del 118, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ad occuparsi dei rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, sono stati gli agenti della polizia Stradale di Agrigento.

La statale 640 è rimasta chiusa su entrambi i sensi di marcia, dalla rotonda “Giunone” al bivio Mosella. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.