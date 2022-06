In Sicilia 18 bandiere verdi, ecco le spiagge a misura di bambino

La Calabria ne ha issate 19, primeggiando fra le regioni d’Italia, ma con una differenza di una sola unità rispetto alla Sicilia, con cui da anni è un testa a testa costante. Solo le spiagge a misura di bambino e quest’anno se ne contano 145 tra cui molte in Sicilia.

Mare cristallino, acqua bassa a riva, spiaggia rigorosamente in sabbia, pulita, assistenza ai bagnanti con personale specializzato e scialuppe di salvataggio, giochi e animazione. Questi i requisiti che devono avere le spiagge insignite della bandiera verde. L’isola quest’anno ne conta ben 18 ed è al secondo posto per numero di bandiere assegnate dopo la Calabria.

Tra le bandiere verdi Balestrate (Palermo); Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani); Catania – Playa; Cefalù (Palermo); Giardini Naxos (Messina); Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa); Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina). La bandiera verde sventolerà anche a Marsala – Signorino (Trapani); Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani); Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento); Noto – Vendicari (Siracusa); Palermo-Mondello; Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa); Ragusa-Marina di Ragusa; Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa); San Vito Lo Capo (Trapani); Scicli – Sampieri (Ragusa); Vittoria – Scoglitti (Ragusa).

La Cerimonia di consegna delle bandiere verdi 2022 quest’anno si svolgerà in Sicilia il 9 luglio a Mazara del Vallo nel Collegio dei Gesuiti durante l’International workshop of Green flags – VIII Convegno nazionale delle Bandiere verdi. Per l’occasione si celebrerà il XV anniversario delle bandiere verdi istituite nel 2008, con l’assegnazione di un speciale vessillo commemorativo ai primi 10 Comuni insigniti nel 2008 tra cui uno siciliano e cioè Cefalù.