Sicilia meta dei vip, De Sica a Panarea e Ramazzotti a Pantelleria

Le celebrità vanno pazze per le isole siciliane. Dalle Isole Eolie, passando per le isole Egadi arrivando a Pantelleria e Lampedusa, l’estate 2022 Si annuncia ricca per quanto riguarda la presenza di personaggi famosi.

Se nei giorni scorsi è stato avvistato lo yacht del celebre stilista italiano Giorgio Armani alle Eolie, adesso nell’isola più trendy delle Sette sorelle siciliane arriva anche Christian De Sica a bordo del suo catamarano. A Pantelleria invece in questi giorni ha fatto la sua visita Aurora Ramazzotti La figlia della celebre showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti.

Christian De Sica è approdato con un catamarano d’altura a Panarea, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l’equipaggio del natante. Sul lungomare ha salutato molti fan, turisti e isolani firmando autografi e prestandosi a selfie. Un abbraccio ha riservato all’albergatrice Lidia Cincotta, ben felice del suo ritorno a Panarea. “E’ il nostro attore preferito – dice l’albergatrice – ed è verosimilmente innamorato della nostra isola. Per stasera alla ‘Piazza’ Cincotta ha organizzato una cenetta a lume di candela e tra gli ospiti ci sarà anche Alessandro Preziosi, già da qualche giorno in vacanza sull’isola, ospite in una villetta. L’unico problema sono le condizioni meteo: c’è vento e il catamarano di De Sica potrebbe prendere il largo”. Allora Ramazzotti invece se la passa sull’isola di Pantelleria. La figlia di Michelle Hunziker ha fatto diversi giri dell’isola e ha scattato diversi selfie postati poi su Instagram, collezionando migliaia di like. La presenza delle celebrità sulle isole siciliane è una grande pubblicità. L’esempio lampante è quello di Chiara Ferragni. A Palermo infatti stanno aumentando le presenze anche grazie al fatto che è stata la meta prediletta dalla influencer per il suo compleanno.