Momenti di tensione al comizio elettorale di Trappeto, uomo protesta e viene aggredito

Momenti di tensione e trambusto durante il comizio elettorale dell’attuale sindaco di Trappeto (Pa), e ricandidato alla prossima tornata elettorale del 12 giugno, Santo Cosentino.

Un uomo, durante, il comizio del candidato del 5 giugno scorso, si è seduto per terra per protestare, a suo dire, per le condizioni in cui versa la strada provinciale 43. Carabinieri e polizia municipale sono intervenuti prontamente per riportare la situazione alla calma, visto che gli animi si sono surriscaldati a causa dell’incursione dell’uomo che ha interrotto il discorso del candidato. Intanto la folla ha iniziato a inveire contro l’uomo il quale, dopo alcuni minuti, è stato convinto a desistere e ad allontanarsi tra le urla e gli insulti.

Mentre quest’ultimo si allontanava però, qualcuno ha sferrato una spallata all’uomo davanti alle telecamere della testata locale il Tarlo che stava seguendo il comizio in diretta e davanti alle forze dell’ordine. La situazione, dopo essere precipitata, è stata riportata alla normalità dai carabinieri che hanno raccolto le generalità del protestante. Circa la protesta, pare che l’uomo stesse protestando per via della fatiscenza del manto stradale della Provinciale 43 che collega Trappeto a Partinico ricongiungendosi alla via Madonna del Ponte. Tematica già affrontata dall’uomo in una diretta insieme al Tarlo a cui seguì, lo scorso 27 maggio, un botta e risposta con l’attuale presidente del Consiglio Salvatore Orlando; uno scambio di opinioni tra il cittadino che denunciava uno scarso interesse del Comune e Orlando che assicurava circa un pronto intervento votato in Consiglio su un tratto di strada cui competenza è della Città Metropolitana di Palermo e non direttamente comunale.