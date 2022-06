Oltre una tonnellata di tonno avariato sequestrato e distrutto in provincia di Palermo

Durante la notte appena trascorsa, nei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Cefalù, personale militare della Guardia Costiera di Termini Imerese e Cefalù e della Polizia di Stato di Bonfornello, hanno condotto un’operazione congiunta finalizzata al contrasto della pesca, del trasporto e della commercializzazione abusiva di prodotti ittici.

Nel corso dei controlli, è stato sanzionato l’autista di un furgone a seguito del rinvenimento, nel vano del mezzo, di 12 esemplari di Tonno Rosso per un peso complessivo di 1.200 kg. Il pesce era privo di documentazione finalizzata a ricostruirne la tracciabilità della filiera ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo e messo a disposizione del servizio veterinario dell’ASP di Cefalù per i controlli di competenza. Quest’ultimo, dichiarato non idoneo al consumo umano, è stato pertanto consegnato a una Società autorizzata per la successiva distruzione.