Balestrate, mare cristallino ma quanti rifiuti!

Mare cristallino, spiaggia bellissima ma troppi rifiuti. Siamo a Balestrate in provincia di Palermo, meta di centinaia di bagnanti al giorno.

Come viene segnalato con una foto, a fine giornata la spiaggia si riduce ad essere una discarica a causa dell’inciviltà di molti che abbandonano i propri rifiuti dopo aver goduto di una giornata al mare. Sono numerosi i cumuli di rifiuti lasciati sulla sabbia e tanti altri quelli che si creano sul lungomare.

Oltre ai gesti dei soliti incivili, si aggiunge anche che lungo la spiaggia non vi sono al momento punti di raccolta. Mancano i cestini per la raccolta dei rifiuti. L’ideale sarebbe la presenza di cassonetti per la raccolta per i rifiuti indifferenziati.

Un vero peccato per la spiaggia di Balestrate che ogni anno conquista la bandiera verde per la qualità del mare e per i servizi offerti ai bambini e alle famiglie. Una macchia, quella dei rifiuti, che si spera venga cancellata quanto prima dall’amministrazione comunale.