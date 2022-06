Bimbo di 7 anni cade in piscina a Villagrazia di Carini, è in condizioni disperate

Un bambino di sette anni ricoverato in condizioni disperate dopo una caduta in una piscina a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo.

La tragedia a Villagrazia di Carini

L’allarme sarebbe stato lanciato da un vicino che ha visto galleggiare a faccia in giù il piccolo nella piscina di una residenza di Villagrazia di Carini. Subito è scattata la macchina dei soccorsi.

È arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito il bimbo nell’ospedale palermitano di Villa Sofia. Le sue condizioni vengono definite disperate dai sanitari. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Carini che hanno avviato le prime indagini. Ieri la tragedia di Termini Imerese Il piccolo Brian Puccio ieri è morto a Termini Imerese. Il bambino di quattro anni è annegato mentre faceva il bagno davanti alla zona industriale di Termini Imerese davanti ai suoi genitori. Dopo il decesso la procura ha aperto una inchiesta ed ha disposto l’autopsia.