Scipione domina in Sicilia e porta il super caldo di giugno: picchi di 41°C

Il meteo per la Sicilia sarà caratterizzato da caldo afoso a causa della presenza dell’anticiclone africano.

Le previsioni meteo per la Sicilia

L’anticiclone Scipione dominerà in tutto il Sud Italia ed in particolare in Sicilia. L’area di alta pressione continuerà a portare sole e caldo praticamente ovunque per tutta la settimana. In particolare in Sicilia dove non si vedranno le nuvole che compariranno sabato, invece, in altre regioni del Sud. Nella giornata di venerdì, 3 giugno, nelle aree interne della Sicilia si raggiungeranno massime di 38 o 39 gradi sfiorando anche i 40 con un anticipo di quella che si preannuncia una estate estremamente calda.

Anche per tutto il resto della settimana questa configurazione vedrà il consolidarsi dell’anticiclone, sospinto da aria calda nord-africana che causerà un progressivo ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi elevati o localmente molto elevati, specie al Sud e sulle due isole maggiori. Il dipartimento regionale di Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta per ondate di calore e rischio incendi. Il livello di allerta è arancione.