Crolla tetto alla Noce, donna estratta viva in codice rosso

Una donna estratta viva sotto le macerie di un solaio in via Amerigo Vespucci, nel quartiere Noce di Palermo. Travolti dal crollo anche due operai che per fortuna hanno riportato qualche lieve ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la signora e l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso all’ospedale Civico.

Ancora non è chiaro cosa sia successo. Pare che nella casa fossero in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa.