Morto a 4 anni al mare, Brian Puccio: il dolore e l’inchiesta

Come è morto il piccolo Brian Puccio? Ha avuto un malore in acqua? È successo qualcosa che ha causato il suo annegamento? Sono tante le domande che si pongono gli investigatori dopo la tragedia avvenuta ieri, 2 giugno, a Termini Imerese. Il piccolo, palermitano, di soli 4 anni, è morto davanti agli occhi dei familiari.

Le fasi del dramma sono ancora da ricostruire nel dettaglio. Il piccolo Brian Puccio era al mare con la famiglia residente a Brancaccio, a Palermo. Una normale giornata trascorsa al mare e, come fanno tutti i bambini, Brian si stava divertendo giocando con gli altri bimbi presenti. La famiglia aveva deciso di trascorrere la giornataa Termini Imerese nella spiaggia vicina al polo industriale.

Mentre il piccolo era in acqua però è avvenuto qualcosa. I bambini che erano con loro avrebbero iniziato a urlare: Brian era a testa in giù in acqua e non si muoveva più. Qualcuno così è entrato in acqua e lo ha recuperato. Si sarebbe capito subito che la situazione era drammatica. Si è cercato di rianimare il piccolo ma nulla. Così è iniziata la corsa verso l’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Qui i sanitari hanno eseguito diverse manovre disperate per rianimare Brian ma non ce l’hanno fatta. Il cuoricino del bambino aveva già smesso di battere. Alla notizia dei medici, il mondo è crollato addosso ai familiari e ai parenti. Scene di disperazione all’interno dei reparti del nosocomio terminano.

Ora sarà una inchiesta della Procura a dover fare luce sull’accaduto. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo Brian per capire la causa del decesso che resta fino ad oggi sconosciuta. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che hanno anche raccolto testimonianze e dichiarazioni di chi ha assistito immane alla tragedia avvenuta in spiaggia durante la Festa della Repubblica.

Intanto il quartiere Brancaccio di Palermo, dove abita la famiglia colpita da questo immenso dolore, è sotto choc. Nessuno sa darsi una spiegazione per la scomparsa del piccolo Brian Puccio. Nessuna parola potrà colmare il dolore della famiglia.