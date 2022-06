Bambino di 4 anni muore annegato, tragedia nel Palermitano

Tragedia a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove un bimbo di quattro è morto annegato in mare. Il piccolo si trovava nella spiaggia dell’agglomerato industriale insieme alla famiglia. Un dramma che si è consumato in pochi attimi.

Era in spiaggia con i genitori che si erano accorti che il piccolo galleggiava in acqua. A recuperare il corpo del piccolo è stato un giovane che si è tuffato cercando di salvarlo. Poi la corsa in ospedale. I sanitari hanno cercato in tutti modi di salvarlo ma, il bimbo è morto subito dopo.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che stanno indagando sulla tragedia.