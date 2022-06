Vola dal balcone e muore a 46 anni, ipotesi malore

Tragedia a Marsala dove un uomo è caduto dal balcone della propria abitazione ed è morto. La vittima è Massimo Gucciardi, 46enne, noto in città per essere il posteggiatore nei pressi della Chiesa Maria Ausiliatrice.

L’uomo è morto ieri e non sono ancora chiare le cause alla base del suo decesso. Secondo quanto ricostruito, sarebbe precipitato dal balcone di un appartamento in Via Dante Alighieri, e l’ipotesi che sembrerebbe più probabile, al momento, è quella che l’uomo sia stato colto da un malore e abbia perso l’equilibrio.