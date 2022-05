Tenta di farla finita gettandosi dal ponte di viale Regione Siciliana, salvato

Un uomo stava per farla finita lanciandosi dal ponte di via Regione Siciliana. I Carabinieri lo hanno salvato. Ora si trova in ospedale.

La vicenda è avvenuta questa mattina a Palermo, lungo la Circonvallazione, all’altezza dell’ospedale Cervello.

