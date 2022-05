Pino Maniaci scende in politica, sarà candidato sindaco di Partinico

Il giornalista antimafia Pino Maniaci correrà per l’elezione alla carica di sindaco di Partinico, nel Palermitano. Quella che sembrava essere solo una voce, in queste ore si sta trasformando in qualcosa di più concreto e Maniaci, titolare della televisione partinicese TeleJato, oggi scioglierà le riserve e scenderà in campo in prima persona per governare la città in cui ha avviato numerose battaglie giornalistiche.

Pino Maniaci in questi giorni è stato anche protagonista della lotta per la sopravvivenza della sua emittente televisiva, messa in difficoltà dai cambiamenti in materia di frequenze televisive del digitale terrestre. Per salvare TeleJato è stata avviata una vera e propria gara di solidarietà e una campagna di donazioni per sorreggere le sorti della stessa Tv locale. Obiettivo è arrivare a sostenere una spesa annua di 40mila euro. Tanto serve per garantire ogni anno l’affitto delle frequenze presso il ministero delle Comunicazioni.

