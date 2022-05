Neonato abbandonato in una cesta con ancora il cordone ombelicale

Un bambino appena nato che piangeva all’interno di una cesta con ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto in una coperta, è stato abbandonato da ignoti dietro un muretto diroccato di via Rametta a Catania.

È stato un pianto simile a un lamento a richiamare una donna verso una cesta in strada, vicino all’ospedale Ferrarotto. Non appena si è avvicinata, la donna ha visto una manina sbucare dall’involucro e poi il piccolo corpo di un bambino appena nato, avvolto in una coperta.

