Incidente mortale, vittima il siciliano Michelangelo Adamo e un pugliese

Due italiani, Michelangelo Adamo di 30 anni, originario di Canicattì, e un uomo di 45 anni, Nicola Tarantino, originario di Tuturano (Brindisi), sono morti in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg.

L’auto con cui viaggiavano i due, una Mercedes Classe C , ha preso fuoco dopo un impatto contro un albero. Sono in corso indagini da parte delle autorità tedesche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tarantino viveva ormai da anni in Germania ed era sposato.

