Violento incidente a Palermo, arriva il 118

Incidente stradale questa mattina a Palermo all’incrocio tra via Montepellegrino e via dei Cantieri. E’ avvenuto un violento scontro tra una Smart e una Fiat 600.

Sono in corso le operazioni di rilievo da parte degli agenti della Polizia Municipale per cercare di risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Traffico rallentato in zona.

