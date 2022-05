Si accascia per un malore e muore carbonizzato, dolore per Sebastiano Nocilla

Un grande medico, un professionista diventato tale dopo una vita di sacrifici, lavoro e passione. Sebastiano Nocilla, medico che lavorava presso l’ospedale di Caltanissetta, è morto a causa di un incidente avvenuto in campagna.

Il medico stava bruciando delle sterpaglie in campagna ma, forse a causa di un malore, le fiamme lo hanno avvolto. Per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia a Pietraperzia. La comunità ora è sconvolta dalla notizia della morte prematura del medico.

