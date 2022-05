Mega store “Risparmio Casa” al centro commerciale Conca D’Oro, 35 assunzioni

Risparmio Casa, catena italiana con oltre 130 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, consolida la propria presenza in Sicilia e apre il terzo punto vendita nella regione. Il Gruppo inaugura oggi, giovedì 26 maggio, un nuovo mega store a Palermo, presso il Centro Commerciale Conca D’Oro. Il nuovo punto vendita si estende su una vasta area di oltre 4000 mq e rappresenta un’occasione per offrire nuove opportunità lavorative grazie all’inserimento di 35 nuove risorse.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita mira a soddisfare le diverse necessità dei clienti attraverso l’ampia disponibilità di spazi e la vasta gamma di prodotti offerti, rappresentando così un ulteriore traguardo per il marchio italiano che prosegue la propria strategia di crescita in Sicilia.

“Dopo l’inaugurazione dei nuovi store di Ragusa e Licata, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nella regione con un nuovo mega store a Palermo di oltre 4000mq. Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura che ha un’importante rilevanza strategica all’interno del percorso di sviluppo immobiliare intrapreso dal Gruppo.” – affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa. Il punto vendita di Risparmio Casa a Palermo propone il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 36000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualità e grande risparmio. “L’espansione dell’insegna nel territorio siciliano rappresenta un elemento centrale per raggiungere gli importanti obiettivi del Gruppo che mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza su tutto il territorio italiano, diventando un attore sempre più di riferimento per i partner nel settore della grande distribuzione.” – commenta Fabio Tomassini, Amministratore Delegato di Risparmio Casa.

