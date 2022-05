La Regione proroga convenzione con Dat per Lampedusa e Pantelleria

La Regione Siciliana ha prorogato la concessione a Dat per le tratte sociali per le isole minori.

«A seguito di più di due settimane di interlocuzione e approfondimento tra il nostro assessorato, il ministero e l’Enac, si è giunti oggi alla firma della proroga delle tratte sociali per le isole minori siciliane. Avevamo già avuto modo di rassicurare tutti sul mantenimento del servizio e dei posti di lavoro, adesso possiamo confermare quel nostro impegno a tutela di collegamenti davvero vitali non solo per le comunità di Lampedusa e Pantelleria, ma anche per i traffici di varia natura e per un segmento insostituibile dell’economia turistica della Sicilia». Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, rendendo nota la proroga per l’estate 2022 del servizio di continuità aerea per Pantelleria e Lampedusa, affidato in concessione alla compagnia danese Dat.

