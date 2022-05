Caldo e allerta rossa nel Palermitano, temporali nel fine settimana

Rischio incendi e ondate di calore in tutta la Sicilia domani 27 maggio. Lo rende noto il dipartimento regionale di Protezione civile. Per la provincia di Palermo, in particolare, il livello di pericolosità è alta e il livello di allerta è rosso (attenzione).

Nel Palermitano la temperatura massima sarà di 30 gradi.

