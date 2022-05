Muore a 8 anni esatti dall’omicidio del figlio Daniele Discrede, Palermo piange Angela

Tragedia a Palermo dove mamma Angela è morta il giorno esatto in cui otto anni fa è morto il figlio. Angela la madre dell’uomo e i familiari, non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia per la morte dell’uomo e anni fa il fratello della vittima, Vito, scrisse anche una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Siamo palermitani e abbiamo perso un fratello per assassinio. Noi, presidente, restiamo fiduciosi e pieni di speranza sul lavoro di chi indaga ma è innegabile che il tempo logora e fiacca. Ma non ci arrendiamo”.

Daniele Discrede, commerciante di 42 anni, venne ucciso la sera del 24 maggio del 2014 davanti alla figlia di otto anni, dopo la chiusura del supermercato di cui era diventato socio; precedentemente ne era proprietario ma, per debiti, ne aveva ceduto le quote ad altri due soci.

Da un video di sorveglianza si vede il commerciante che arriva a bordo della moto. Vede la figlia, in ostaggio dei rapinatori e si scaglia contro uno di loro. Il bandito spara. Lui cade a terra. Nel frattempo arriva un altro rapinatore armato. Daniele per proteggere la figlia alza un braccio. Ha il tempo di raccontare ai poliziotti che il commando era composto da tre persone e che si sono portati via 4.500 euro. Da allora la famiglia non ha smesso di chiedere giustizia ma gli assassini non sono stati ancora individuati. Dopo la morte di Daniele, la madre, durante il periodo di Natale, inviò anche una lettera al pm Ennio Petrigni che indagava sul caso. La donna aveva più volte detto di voler incontrare le persone che hanno ucciso il figlio e chiedere il perchè. Un risposta che Angela adesso non avrà mai: la donna è morta ieri, il 24 maggio, stesso giorno ma 8 anni dopo l'omicidio del figlio.

