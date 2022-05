Violento incidente in autostrada, tre feriti all’uscita di Palermo (FOTO)

Di tre feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada Palermo-Mazara. Un tir ha travolto un’auto e ha poi sfondato le barriere. Poi ha terminato la sua corsa sulla carreggiata opposta. Il sinistro stradale si è verificato all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini.

Sono rimasti feriti il conducente della macchina, il suo passeggero e l’autotrasportatore, ma non sono ancora state rese note le loro condizioni.

L’auto coinvolta nell’incidente è andata completamente distrutta. I passeggeri sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Per questo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.

Il traffico è andato in tilt. Lunghe code, infatti, si sono formate sia verso Trapani – a partire da Isola delle Femmine – che in direzione del capoluogo, rendendo complicato anche raggiungere l’aeroporto. “A causa dell’incidente -informano dall’Anas – parte della carreggiata in direzione Mazara è stata chiusa. Il traffico è deviato allo svincolo di Capaci verso la SS113 con ritorno in A29 all’altezza del km 16”. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118.

Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, ma ulteriori accertamenti sono in corso. In aggiornamento.