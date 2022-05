Caldo estivo in Sicilia, aumentano le temperature fino a 34 gradi

Caldo in aumento in Sicilia e le previsioni meteo per la giornata di domani, 24 maggio 2022, dicono che si arriveranno a toccare anche i 34 gradi nelle zone interne dell’isola. La Protezione civile ha emesso un bollettino per allerta caldo.

Per la provincia di Agrigento il livello è arancione di preallerta

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso con qualche addensamento in più sul settore centro-settentrionale ma senza fenomeni. Le temperature saranno in aumento e su valori estivi. Il caldo sarà moderato con punte di +34 °C sulle aree interne.

Deboli i a regime di brezza lungo le coste e poco mossi i mari.

