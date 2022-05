Trovato morto un uomo alla Favorita, era scomparso da ore

Un uomo di 47 anni morto a Palermo all’interno del parco della Favorita. Di lui si erano perse le tracce tanto che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Stanotte il tragico epilogo anche se resta da chiarire come l’uomo abbia perso la vita e cosa ci faceva alla Favorita.

Il cadavere dell’uomo un uomo è stato trovato questa notte. Il ritrovamento è avvenuto in via della Favorita. La denuncia di scomparsa era stata fatta ieri mattina dai familiari che non avevano più sue notizie.

